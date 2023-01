Gossip Girl | Totti e non solo | criticata anche Chanel Il pool day di Karius e Diletta e la Pellegrini sotto la neve

BadTaste.it TV

Ci sarà o meno la terza stagione del reboot '' Questa è la domanda che si pongono da tempo i fan e finalmente è arrivata la risposta, ma non è quella che si aspettavano. Josh Safran , showrunner, con un post condiviso su Instagram ...- Pubblicità - Nonostante abbia avuto un forte debutto in serie nel 2021, HBO Max ha ufficialmente deciso di non rinnovare il revival didi Joshua Safran per una terza stagione. Il dramma adolescenziale trasmetterà in streaming il suo episodio finale il prossimo giovedì 26 gennaio. 'Siamo molto grati allo showrunner / ... Gossip Girl cancellato: non ci sarà una terza stagione del revival Il reboot di Gossip Girl è stato cancellato e non è prevista una terza stagione con HBO. Il programma 'starebbe cercando una nuova casa'.Joshua Safran, creatore del revival di Gossip Girl, sta attivamente cercando una nuova casa per la serie, cancellata da HBO Max dopo sole due stagioni.