Oggi lo conosciamo come il Dan Humphrey die come l'indomabile stalker assassino Joe Goldberg di YOU (che tornerà con la quarta stagione su Netflix il 9 febbraio), con una carriera di attore ormai decollata. Ma Penn Badgley , in ...Guardavo serie tv, in particolare Glee e, in contemporanea con l'America e ripetevo le battute, mi immedesimavo nei personaggi. A un certo punto anche mia madre mi ha detto 'perché non ... Cancellato il reboot di Gossip Girl: cosa è andato storto E' conosciuta da tutti come la fonte di notizie più scandalosa di Manatthan, ora siamo pronti a svelare i suoi segreti. Stiamo parlando di Gossip Girl!L'attore, che rivedremo presto nella quarta stagione di YOU, ha raccontato di aver sofferto di una rara condizione di salute che ha richiesto particolari interventi nel suo primo anno di vita.