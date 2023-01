Google licenzia 12mila dipendenti

la Repubblica

MILANO - Dopo Microsoft e Amazon la scure dei licenziamenti tocca anche i lavoratori. Secondo quanto riferito da Reuters , Alphabet - la casa madre del motore di ricerca - avrebbe in programma di tagliare 12 mila dipendenti. I tagli interesserebbero tutta l'azienda, tra cui le ...Wang informa Li, poi paga le spese rimanenti dell'azienda ei dipendenti. In seguito, ... Nello stesso anno la holding pubblicitaria WPP, in collaborazione con, pubblica il rapporto '... Continuano i tagli di Big Tech: anche Google licenzia 12 mila persone Prezzi super per i Google Pixel, a partire dal 7. È decisamente il momento giusto per acquistare uno degli smartphone di Google ...Un altro grande gruppo tech si prepara a serrare i ranghi. "Ho fiducia nel fatto che Microsoft emergerà più forte e competitiva", ha dichiarato l'Ad Satya Nadella ...