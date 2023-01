Google licenzia 12000 dipendenti | l' annuncio arrivato via mail | ' Troppe assunzioni in pandemia'

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Tagli in casa. Il colosso ha annunciato ai suoitramite unache sono pronti are 12mila persone. Il motivo, ha spiegato Sunbdar Pichai, l'amministratore delegato di ...

TGCOM

Ciononostante, il Ceo di Alphabet ritiene cheha " grandi opportunità davanti a sé ". Negli Stati Uniti avranno un impatto immediato, mentre in altri Paesi serve più tempo a causa delle leggi ...Secondo Pichaiha 'grandi opportunità davanti a sé', tra cui quella dell'intelligenza artificiale, investimento chiave su cuiha iniziato a puntare. Google, la società madre Alphabet licenzia 12mila dipendenti via e-mail Tagli in casa Google. Il colosso ha annunciato ai suoi dipendenti tramite una mail che sono pronti a licenziare 12mila persone. Il motivo, ha spiegato Sunbdar Pichai, l'amministratore delegato ...L’errore, secondo l’azienda, è stato tutto nella campagna di assunzioni organizzata durante la pandemia. Sundar Pichai, Ceo di Alphabet, ha dichiarato in una nota che l’azienda si sta preparando al li ...