Golf | azzurri al comando negli Emirati - Sport - Altri Sport - quotidiano net

Francesco Molinari e Guido Migliozzi sono in testa a - 10 al termine del secondo giro dell'Abu Dhabi HSBC Championship. Edoardo Molinari è al 22° posto a - ...Nessuno è riuscito a tenere il ritmo dei due. Il vicentino Migliozzi è risalito dalla ... capitano dell'Europa Continentale nella Hero Cup, sta riprendendo quel ruolo centrale nelmondiale ... Golf, azzurri al comando negli Emirati Francesco Molinari e Guido Migliozzi sono in testa a -10 al termine del secondo giro dell'Abu Dhabi HSBC Championship. Edoardo Molinari è al 22° posto a -5 ...Due italiani in vetta a uno dei tornei più importanti del DP World Tour. Migliozzi e Molinari, un'accoppiata che vorremmo vedere a Roma ...