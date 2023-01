Goggia | «Io e Brignone abbiamo vinto troppo poco per le atlete che siamo»

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Sofiaè una che vince, dominando, la discesa libera di Cortina – un posto dove l’anno scorso vinse e poi si frantumò un ginocchio prima delle Olimpiadi di Pechino, quelle del “recupero miracolo” – e poi dice: “mi è bastato per vincere oggi, ma non sono così soddisfatta della mia performance sciistica, sono stata un po’ imperfetta in più punti”. Fuori dal podio, quarta, è finita Mikaela Shiffrin, tanto per dire. Ma è chiaro cheha quel parametro lì, naviga a quelle quote. Ciò che c’è sotto è molto relativo. Compreso i record italiani: con questa vittoria ha raggiunto Federicaa 21 vittorie in Coppa del Mondo. Sono le due sciatrici più vincenti della storia dello sci alpino. E – di nuovo – lei che dice? “sono statistiche all’italiana perché qui c’è una ragazza che ha4 volte quanto noi ...

5) Dominik Paris (ITA) +0.39 5) Adrian Smiseth Sejersted (NOR) +0.39

Vittoria numero 21 per Sofia Goggia: agganciata Federica Brignone. Un senso della neve di Cortina che oggi Sofia Goggia ha tradotto nella sua 21esima vittoria in carriera, tanto per ripareggiare i conti con Federica Brignone stamattina solo 18ma, un senso sovrumano ... Sofia Goggia è sempre la regina della discesa, Brignone 18ª a Cortina Sofia ha raggiunto Federica a quota 21 successi in Coppa del mondo. Divise eppure non così diverse, la loro rivalità fa crescere tutta la squadra ... Arriva a Cortina d'Ampezzo la ventunesima vittoria in carriera di Sofia Goggia in Coppa del Mondo. Il trionfo dell'azzurra viene legittimato in 1.33.47, e certifica la sua supremazia ...