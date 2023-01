Goggia e Brignone regine della neve | ma una è di troppo | amiche mai | rivali sempre

AostaSera

sono rivali nella stessa squadra, un po' come lo erano, anche se in maniera diversa, Deborah Compagnoni e Isolde Kostner, e, negli anni '70, Gustav Thoeni e Piero Gros. Entrambe ...Da ilnapolista.it sofiaSofiaè una che vince, dominando, la discesa libera di Cortina - un posto dove l'anno scorso vinse e poi si frantumò un ginocchio prima delle Olimpiadi di Pechino, quelle del 'recupero miracolo' - ... Sofia Goggia è sempre la regina della discesa, Brignone 18ª a Cortina Successo n.21 in carriera per Sofia Goggia che ha vinto in 1'33"47 la prima discesa della Coppa del mondo di sci a Cortina d'Ampezzo (Belluno). Ora è di nuovo a fianco di ...La neve è tornata a fare capolino in montagna. E non solo ad alta quota, a gioire gli amanti degli sci. Meno felici sono i conducenti dei mezzi pesanti e ...