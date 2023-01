Gmg di Lisbona | il Papa ai giovani | “Non costruite muri | guardate sempre l’orizzonte”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Città del Vaticano – “Nonun muro davanti alla vostra vita. Iti chiudono,ti fa crescere!, con gli occhi, ma soprattutto con il cuore! Aprite il cuore!“. E’ quanto diceFrancesco in un videomessaggio inviato aidi tutto il mondo in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù di, che vedrà idi tutto il pianeta darsi appuntamento questa estate proprio nel capoluogo portoghese per incontrare il Pontefice. Di seguito il testo completo del videomessaggio del Santo Padre: Cari,ci stiamo avvicinando, anche se manca ancora qualche mese, alla Giornata Mondiale della Gioventù, e ci sono già 400 mila ...