Global Traffic Index - Londra è la città più congestionata del mondo | Palermo al decimo posto

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Forse la congestion charge, tanto amata da alcuni nostri sindaci che ne traggono fonte d'ispirazione, non funziona poi tanto bene. Questo, almeno a giudicare dagli esiti del2022, lo studio realizzato annualmente da Inrix, la società americana di ricerche specializzata in analisi della mobilità: per la seconda volta consecutiva, infatti,, che ha fatto del pedaggio di accesso al centro uno dei propri strumenti di regolazione della circolazione, è risultata lapiùata al, nella quale ciascun guidatore ha perso mediamente 156 ore per ingorghi e intasamenti. Con 155 ore Chicago è finita seconda in questa particolare classifica, avendo vissuto un drastico ritorno ai livelli di congestione precedenti la pandemia, mentre Parigi, ...

Chi sta peggio A quanto pare la città dove si perde più tempo nel traffico è Londra , almeno stando alScorecard 2022 di INRIX. Ma andiamo con ordine PALERMO NELLA TOP 10 Per ... (FERPRESS) – Roma, 18 GEN – INRIX, Inc., leader mondiale nell'analisi della mobilità e nei servizi per auto connesse, ha pubblicato la Global Traffic Scorecard 2022 che ha identificato e classificato ...