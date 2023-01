Gli Spurs superano in modo spettacolare gli stessi Spurs mentre Mahrez abbaglia per il Manchester City a partenza lenta

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Semmai, Clive, era quasi un po’ pure. Non ci sono molte partite di Premier League più affidabili per il neutro di questa, e ecco un altro classico istantaneo da aggiungere alla collezione. La gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League potrebbe ora faticare a entrare nelle prime tre partite più stupide che questi due hanno giocato all’Etihad nell’ultimo decennio. Questo era un gioco assurdo, davvero. Un arrabbiato e confuso Pep Guardiola ha detto in seguito che non ha nemmeno riconosciuto la sua squadra delin un bizzarramente a bassa energia, a basso rendimento, i primi 45 minuti che si sono conclusi con due gol da schifo da parte di una squadra degli ...