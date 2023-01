Gli italiani riscoprono il mercato dell’usato

Leggi su nonewsmagazine

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Secondo uno studio di Statista, il valore generato dall’usato in Italia è pari a 23 miliardi di euro e la cifra è destinata a crescere sempre di più nel corso dei prossimi anni. Se fino a qualche anno fa era diffusa l’idea secondo cui i prodotti di seconda mano fossero un mero ripiego, oggi sembra che rappresentino sempre più una scelta consapevole che ha a che fare con la sostenibilità e le nuove abitudini di consumo, oltre che ad un minore potere d’acquisto degli. Per verificare che non si tratti di un trend passeggero, idealo ha analizzato l’intero compartosul proprio portale italiano, svelando come nel corso dell’ultimo anno l’interesse nei confronti dei prodotti di seconda mano sia salito del 74%. Non solo, a partire da giugno 2022, la richiesta è sempre andata in crescendo fino a toccare il suo picco a novembre 2022. Tra le ...