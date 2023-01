Gli chiedono del rinnovo | Spalletti risponde in conferenza sul futuro

(Di venerdì 20 gennaio 2023)– Tra i vari temi trattati nel corso dellastampa odierna in vista della sfida contro la Salernitana, Lucianoha avuto modo di parlare anche del suo. Il suo contratto con il Napoli è in scadenza, ma il club azzurro gode di un anno di opzione che può esercitare entro il termine della stagione. Da più settimane, si parla di un Aurelio De Laurentiis sempre più convinto a esercitare tale clausola, in virtù anche degli ottimi risultati che sta portando a casa l’allenatore di Certaldo. News calcio Napoli, le parole disule sul“Girone di andata straordinario? E sul? Significa che siamo in testa, c’è molta strada da fare e aumenterà la voglia di mantenere ...

La Pressa

Le banche non sono più disponibili e quelle che mostrano apertureil 25 - 30% rispetto ad ...parte delle misure dedicate dal Pnrr a questo tipo di obiettivo sono finalizzate a rinnovare...esperti non prevedono quindi per l'India la stessa contrazione demografica registrata in Cina: ... Quello che tutti siè se il governo indiano riuscirà a far fronte alla sfide poste da una ... Castelfranco, aggredisce i carabinieri che gli chiedono i documenti ... "Scriverò al ministro della Giustizia per chiedere di avviare un'ispezione su come è stata condotta l'indagine": ad annunciarlo, parlando con l'ANSA, è il presidente dell'Università telematica Niccolò ...