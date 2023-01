Giustizia | Silvestri | ' fosse stato per Nordio non avremmo preso Messina Denaro'

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Roma, 20 gen. (Adnkronos) - “Il governo dovrebbe dire la verità e ammettere, come ha fatto in legge di Bilancio tagliando le risorse disponibili, che vuole colpire lo strumento delle intercettazioni. Il messaggio che l'esecutivo sta dando è grave. Le affermazioni disui mafiosi che non parlano al telefono e poi le sue continue contraddizioni lanciano un segnale pessimo. Con la logica del ministrononmaiMatteoe molti altri latitanti”. Così Francesco, capogruppo M5S, questa mattina ad Agorà su Rai3.

Il Sannio Quotidiano

Nel fondo, il protagonista è il tema. 'Ergastolo e indagini. La carta non si tocca' è il titolo dell'intervento di Gaetano, giudice dell Corte Costituzionale. Subito sotto, l'...Concedere benefici penitenziari, senza che collaborino con la, a chi si macchia di reati ... Lo scrive su Facebook il capogruppo M5S alla Camera, Francesco. 'Paolo Borsellino diceva: ... Giustizia: Silvestri, ‘da governo buchi nell’acqua, no a tuffo nel ... Roma, 20 gen. (Adnkronos) - Il governo dovrebbe dire la verità e ammettere, come ha fatto in legge di Bilancio tagliando le risorse disponibili, che vuole colpire lo strumento delle intercettazioni ...Il Forum di Davos, la stretta sulle intercettazioni, l'arresto di Messina Denaro, gli aggiornamenti sul Qatargate. La rassegna di oggi.