Giuseppina che da Napoli va a Milano in treno per lavorare? I dubbi sulla veridicità della storia della collaboratrice scolastica “Digito ergo sum” | dai social ai cacciatori di bufale

Open

"Mi chiamo Giugliano", cognome prima del nome, come si usa negli uffici pubblici. Ma dietro le sembianze di ... Una specie di miracolo grazie ad un lavoro certosinonon ammette errori: ...Io faccio quelloposso per dare una mano ai collaboratori scolastici della mia scuolacomeguadagnano sui mille euro al mese, ma ho provato sulla mia pelleè un'impresa ... L'altra storia di Giuseppina "Giuliano", la bidella che sostiene di fare la pendolare da Napoli a Milano Il caso di Giuseppina Giuliano, la pendolare che percorre la tratta Napoli-Milano due volte al giorno per non perdere il posto di lavoro da bidella nel liceo milanese Boccioni, ha appassionato i letto ...StampaIl caso di Giuseppina Giuliano, la pendolare che percorre la tratta Napoli-Milano due volte al giorno per non perdere il posto di lavoro da bidella nel liceo milanese Boccioni, ha appassionato i ...