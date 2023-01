(Di venerdì 20 gennaio 2023) Corriere del Mezzogiorno – . Secondo le testimonianze del quotidiano, in casa Napoli non ci si ferma … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Forzazzurri

Il dssta trattando la formula con l'Atalanta, proprietaria del cartellino: prestito secco o al massimo con diritto di riscatto.sta cercando di chiudere con l'Atalanta. Comments comments Giuntoli tratta per Ounahi: c'è ottimismo per il trasferimento Trattativa davvero sorprendente per il Napoli, Giuntoli valuta la situazione, ci sono più squadre coinvolte: ecco cosa sta accadendo.Il Napoli è alla ricerca del nuovo centravanti e questo potrebbe portare via Giovanni Simeone nonostante la buona stagione ...