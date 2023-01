Giulia Belmonte | Metto l' aceto sul seno | ecco perché

Today.it

Così. La fidanzata di Stash e mamma di due bimbe, Grace e Imagine, ha vissuto il periodo dell'allattamento con un tale trasporto da non riuscire più a volere smettere di dare il latte alle ...Stash esi godono la famiglia e i loro bei bimbi. La donna ha raccontato alcuni suoi 'segreti' da mamma. Ogni coppia di genitori ha il suo modo per crescere i figli e affrontare certi momenti ... Giulia Belmonte: "Non volevo smettere di allattare, poi ho messo l'aceto sul seno così la bimba si staccava" La fidanzata di Stash, Giulia Belmonte, ha fatto una curiosa confessione ai suoi fan rivelando di usare l'aceto per far staccare la sua bambina durante l'allattamento.La fidanzata di Stash nonché mamma di due bambine ha affrontato il tema dell'allattamento rivelando il suo segreto per riuscire a smettere di dare il latte alle figlie ...