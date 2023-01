(Di venerdì 20 gennaio 2023) Sulla base degli elementi indicati dagli investigatori, tra cui non c'e' nemmeno una sentenza di condanna, non si puo' sostenere che il giovane abbia una "concreta ed attuale attitudine" a "creare ...

Sulla base degli elementi indicati dagli investigatori, tra cui non c'e' nemmeno una sentenza di condanna, non si puo' sostenere che il giovane abbia una "concreta ed attuale attitudine" a "creare pericolo per la pubblica sicurezza, tenendo conto anche delle misure preventive di natura amministrativa gia' ... Giudici: "Non serve sorveglianza su Ultima Generazione" - Italia Sulla base degli elementi indicati dagli investigatori, tra cui non c'e' nemmeno una sentenza di condanna, non si puo' sostenere che il giovane ... Dopo sei mesi d'attesa la Corte ha annullato la quarta assoluzione della scrittrice, sociologa e attivista turca