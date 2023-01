Gira un video e diventa “ambasciatore della privacy” | il concorso per studenti del Garante Premi fino a 3000 euro

Orizzonte Scuola

...entravano alla Coop di Campobello per sequestrare le immagini registrate dalla telecamera di... Dal covo di via Cb 31 si prosegue dritto per 500 metri, poi sia destra e due isolati più giù c'...Amazon Prime Sono Lillo : trama e cast della serie Amazon PrimeIntorno a Lillo Patruno detto Pasquale (soprannome però che è concesso usare solo a chi è in grande confidenza con lui)... Gira un video e diventa “Ambasciatore delle privacy”: l’iniziativa per le scuole lanciato dal Garante Se ti piacciono i thriller, devi assolutamente guardare questo film su Amazon Prime Video firmato da un grande maestro del cinema internazionale.Gira un video e diventa “ambasciatore della privacy”. Il Garante per la protezione dei dati personali lancia un concorso per gli studenti delle scuole superiori di secondo grado chiamandoli a realizza ...