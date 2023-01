Gira nudo fuori scuola e avvicina studentesse | “Sali in auto” | 17enne lo fa arrestare 

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutie prova da adescare le giovaniall’uscita dalle lezioni. E’ quanto accaduto più di una volta all’esterno di un istituto di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, dove un 36enne di origini colombiane è stato arrestato per atti persecutori e atti osceni in luogo pubblico. Decisiva la denuncia di una ragazzinache il pervertito hato, mentre era incon pantaloni e mutande abbassate. “vieni con me“, la richiesta alla giovane lo scorso 12 gennaio. Quest’ultima è scappata via impaurita per poi raccontare tutto ai militari della locale stazione. Già lo scorso dicembre l’uomo era stato visto più volte agrsi...

E' nella stessa auto, e anche in questo caso è. Con coraggio la liceale non si spaventa e chiama i Carabinieri. I militari subito raggiungono la ragazza che è lì ad aspettarli. A poca distanza, ...Lo scorso 12 gennaio il 36enne,nella sua auto, si è avvicinato alla minorenne, chiedendole di seguirlo, ma la ragazza, impaurita, è figgita via e ha denunciato il fatto ai militari. Ieri ... Giugliano, gira nudo in auto nei pressi delle scuole: arrestato I Carabinieri della Stazione di Giugliano in Campania hanno arrestato un 36enne di origini colombiane. Già lo scorso dicembre ...Girava nudo in auto all’esterno di una scuola a Giugliano, in provincia di Napoli, cercando di avvicinare le giovani ...