Gina Lollobrigida | la confessione del figlio Milko a Storie Italiane | ' Non riusciva a parlare | ma gli ultimi giorni'

continua ad essere al centro di numerose polemiche, purtroppo. Anche dopo la sua morte continuano le battaglie legali con il figlio, il nipote e l'ex marito Rigau . A Storie Italiane ...Ireland Baldwin, una gravidanza faticosa e solitaria MORTO A 81 ANNI Addio a David Crosby, il veterano del rock LE IMMAGINI, i funerali nella Chiesa degli Artisti a Roma LE IMMAGINI 'Me contro Te - Missione giungla', Luì e Sofì al photocall ATTORE BRITANNICO Julian Sands, il volto affascinante dell'horror ...L'ex marito Rigau e l'assistente Piazzolla presenti alle esequie svolte nella chiesa degli Artisti in piazza del Popolo Condividi la notizia: Roma – Si sono svolti questa mattina, alle 12,30, i funera ...Dopo il dolore per la morte di Gina Lollobrigida è il momento dell'aspetto più materiale e al tempo stesso più spinoso: la sua eredità. Il patrimonio della diva del cinema è stato stimato in 10 milion ...