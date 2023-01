Gilardino | “Il Benevento è ferito | vogliamo imporre il nostro gioco

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiAlbertoha presentato il match che vedrà il suo Genoa di scena anella consueta conferenza stampa che ha anticipato la partenza dei rossoblu per il Sannio. Le parole del tecnico del Grifone: La sfida – “Incontriamo un, che è stato raggiunto negli ultimi minuti a Cosenza. E’ Una squadra che non sta attraversando un ottimo momento ma ha qualità nei giocatori. Penso a Ciano, Improta, Forte o Simy. Ho chiesto ai miei giocatori di concentrarsi soprattutto sull’atteggiamento, sulla voglia di fare la partita che è la cosa più importante. Sarà fondamentale sacrificarsi e lottare sulle seconde palle. Quando avremo in mano ilpotremo proporci ed essere incisivi”. Cannavaro – “Mi fa piacere ritrovare il mio capitano in Nazionale. Insieme ...

