Giappone | inflazione in dicembre al 4% | ai massimi dal 1981

In Giappone l'inflazione sale ai massimi degli ultimi quarant'anni spinta dall'aumento dei costi energetici e dai prezzi più alti dei beni importati. In base ai dati governativi, a dicembre l'indice dei prezzi al consumo si assesta al 4 per cento, ai massimi dal 1981. Pesano l'aumento dei costi energetici e i prezzi più alti dei beni importati, come conseguenza della svalutazione dello yen.