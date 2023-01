GF Vip | spunta “la questione noce moscata” | web una furia | come fanno a saperlo? VIDEO

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 20 gennaio 2023) In queste ore uncircolate in rete sta scatenando il web. Si tratta di una breve clip dove si vede Donnamaria fare delle domande a Davide Donadei in vasca e tra le tanteil famoso e ormai Capodanno Gate di Amici. Ovviamente la domanda non è passata inosservata ai tanti fan che guardavano L'articolo proviene da KontroKultura.