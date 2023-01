Gf Vip | la battutaccia di una vippona scatena il web | saranno presi provvedimenti?

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Laha fatto una battuta grave nei confronti delle persone down:nei confronti della concorrente al Grande Fratello Vip? Durante una partita a biliardo Nicole Murgia ha fatto una battuta grave e triste nei confronti di persone affette dalla sindrome di down. La battuta e il gesto con la bocca che l’ha accompagnata hato l’indignazione dei fan del programma di casa Mediaset che chiedono a gran voce su Twitter che venganodeicontro la concorrente del Grande Fratello Vip. La vip stava giocando a biliardo con Andrea Maestrelli, Luca Onestini ed Edoardo Tavassi. “Almeno lui ci si mette e ti insegna… c’è invece chi si mette così e se non fai buca sei down!” accompagnando la frase con una smorfia. leggi ...

