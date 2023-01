GF Vip | Davide svela di essere stato “molestato” da Oriana | poi ennesimo scivolone

(Di venerdì 20 gennaio 2023)Donadei si è reso protagonista di unall’interno della casa del GF Vip controMarzoli. Il ragazzo non si sta comportando in maniera molto garbata nei suoi riguardi, sta di fatto che sta pronunciando delle parole piuttosto forti. Ieri, ad esempio, le augurò quasi la morte, mentre in queste ore ha L'articolo proviene da KontroKultura.

leggo.it

GfDonadei continua ad attaccare Oriana Marzoli Il giovane pugliese proprio non riesce a mandare giù i comportamenti della venezuelana e si sta rendendo protagonista di diverse e ripetete ...Il caso tra conferme, smentite e accuse è approdato addirittura al 'GF' , anche se non ... Nella puntata di ieriDonadei e Andrea Maestrelli hanno dovuto rispondere in costume da bagno all'... Gf VIP, Davide Donadei a Oriana Marzoli: «Magari vomiti, come dico io». Verranno presi provvedimenti per la pe Davide Donadei ha davvero tradito Chiara Rabbi La conferma arriva da Arianna Gianfelici, ex allieva di Amici di Maria De Filippi, che avrebbe confessato ...Amici 22: il Capodanno gate è arrivato al GF Vip Il Capodanno gate di Amici 22 è arrivato addirittura fino alla Casa più spiata ...