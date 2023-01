Gf Vip | Davide Donadei fa infuriare il web | La battuta infelice su una vippona

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 20 gennaio 2023)e unaavrebbero litigato al Grande Fratello Vip a causa di un cocktailè finito nel mirino dei social per unaccia fatta contro una coinquilina per via di un cocktail. Su Twitter è iniziata la campagna contro il vippone, chiedendone addirittura la squalifica. In tanti in queste ore si stanno lamentando su Twitter per lafatta danei confronti di Oriana Marzoli e ne chiedono la squalifica. Su Twitter è partita la richiesta di squalifica del concorrente del Grande Fratello Vip entrato da poco tempo nella Casa. C’è chi scrive: «Cosa stiamo aspettando per squalificare?». Leggi anche–> Gf Vip, Antonella Fiordelisi ...