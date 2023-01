GF VIP | Antonella Fiordelisi è incinta? La fidanzata di Edoardo Donnamaria ha un ritardo

Al Grande Fratello arriva un test di gravidanza su richiesta diFiordelisi: lei e Edoardo Donnamaria, ha confessato a Nikita, lo fanno "tutti i ...Il caso tra conferme, smentite e accuse è approdato addirittura al 'GF' , anche se non ... dove sono frequenti i litigi come quello dove sono state protagoniste ultimamenteFiordelisi e ...La richiesta del test alla produzione Antonella Fiordelisi ha chiesto alla produzione un test di gravidanza. L’ospite della Casa del Grande Fratello non sembra essere particolarmente preoccupata, ma ...Antonella Fiordelisi è incinta di Edoardo Donnamaria Questo è il gossip che impazza sul web: ma cosa è successo