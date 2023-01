GF Vip 7 | Oriana Marzoli a rischio squalifica | quello che ha fatto non ha giustificazioni VIDEO

(Di venerdì 20 gennaio 2023) In queste ore sta circolando in rete unche riguardaed un suo comportamento che non è piaciuto af, Possiamo dire che in questa edizione del GF Vip la maleducazione e il rispetto è stato quasi dimenticato e il popolo della rete ormai è stufo. La concorrente venezuelana è stata presa di mira L'articolo proviene da KontroKultura.

leggo.it

...donna ha poi ammesso di aver conosciuto l'ex di Belen ancora prima della loro esperienza al GF: ... ma non potendo neanche mangiarli, è un disastro! Quando Nicole si è rivolta adper qualche ...... è incinta Un colpo di scena che potrebbe cambiare tutto al GF. Una confessione che non è ... Nei mesi scorsi, infatti, fuMarzoli a confessare di avere un ritardo e, anche in quel caso, non ... Gf Vip, la confessione hot di Oriana Marzoli: Antonino Spinalbese sprofonda nell'imbarazzo più totale Le camicie maschili continuano ad essere argomento di discussione all’interno della Casa di #GFVIP! Dopo aver passato l’intero pomeriggio a coccolarsi sotto le coperte, Daniele e Oriana si mettono a c ...La VIP confessa di voler cenare con Onestini per chiarire le loro incomprensioni, mentre Oriana decide di darle dei preziosi consigli ...