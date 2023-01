“GF VIP” 7 | Oriana conferma di aver “consumato” nella casa | ecco con chi

(Di venerdì 20 gennaio 2023) News Tv. Rivelazioni scottantidel “Grande Fratello Vip“.Marzoli, durante il classico gioco di “Obbligo o Verità”, si è lasciata andare ad una confessione che ha lasciato tutti a bocca aperta. La vippona hato di” all’interno dellapiù spiata d’Italia. Le sue dichiarazioni hanno sconvolto il pubblico e i coinquilini stessi. (Continua…) LEGGI ANCHE: “GF VIP” 7,Marzoli in lacrime dopo la notizia in confessionale: cos’è successo “Grande Fratello Vip”,diPer ammazzare il tempo spesso i concorrenti del “GF VIP” 7 organizzano dei giochi. Uno dei più ...

leggo.it

Il caso tra conferme, smentite e accuse è approdato addirittura al 'GF' , anche se non ...sono frequenti i litigi come quello dove sono state protagoniste ultimamente Antonella Fiordelisi e...La storia di Davide Donadei ha coinvolto il pubblico del Grande Fratello, commosso davanti ... Anche il fatto che sia entrato al Grande Fratello sussurrando all'orecchio di'dal vivo sei ... Gf Vip, la confessione hot di Oriana Marzoli: Antonino Spinalbese sprofonda nell'imbarazzo più totale Nella casa del GF Vip i segreti non hanno vita lunga. Complici le telecamere sparse un po' da per tutto, è difficile per i concorrenti mantenere un segreto. Il reality stesso non ...Nella Casa del GF VIP 7 potrebbe accadere qualcosa di mai visto nella storia ... si sono più volte lasciati andare alla passione. Anche Oriana Marzoli ed Antonino Spinalbese, attualmente ai ferri ...