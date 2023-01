GF Vip 7 | Nikita sull’ex fidanzato Valerio | “Non voglio che soffra”

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 20 gennaio 2023) La modella confessa a Giaele di non poter ricambiare i sentimenti di, ma non vorrebbe totalmente rinunciare a lui. Le sue parole Come riporta il sito ufficiale del Grande Fratello Vip,e Giaele si dedicano alla cura del corpo, tra manicure e pedicure e come di consueto, in questo genere di attività, le due concorrenti si scambiano alcune confidenze. In particolare, Giaele sembra interessata a comprendere i pensieri di, e le sue considerazioni, circa il suo rapporto conTremiterra, l’uomo che la modella frequentava prima di iniziare l’avventura a #GFVIP. “Quando siamo stati insieme quei giorni è stato bellissimo” ricorda la modella, l’estate, l’aiuto reciproco, la chimica e la comunicazione fra loro. Poi la lontananza e ora la riflessione dopo aver ricevuto la sua sorpresa: cosa c’è ...