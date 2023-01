Gf Vip 7 | gravidanza all’interno della Casa? Una Vippona annuncia di avere un ritardo!

Leggi su isaechia

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Caos attorno alla figura di un concorrente dentro e fuori dalle quattro muradel Gf Vip. Di chi si tratta?bella Antonella Fiordelisi, che durante le ultime ore pare abbia chiesto di fare un test di. Antonella, ex di Francesco Chiofalo, è a tutti gli effetti ormai la compagna del volto di Forum, Edoardo Donnamaria. Una relazione molto discussa sin dall’inizio, a causa dei loro numerosi alti e bassi. Insomma, la Fiordelisi ha avuto un ritardo e vorrebbe fare un test diper capire meglio cosa stia succedendo. Antonella, già mercoledì sera, aveva confessato la cosa a Edoardo Donnamaria: Ancora non mi vengono, sono in ritardo di qualche giorno, bo stiamo a vedere dai. Edoardo ha cercato di tranquillizzarla, suggerendole di aspettare ancora un po’. Magari, a detta sua, ...