Gf Vip 7 | dopo Daniele Dal Moro adesso Nicole Murgia sembrerebbe interessata ad un altro Vippone | ecco chi è

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Nella Casa del Grande Fratello Vip hanno fatto il loro ingressi gli ultimi concorrenti di questa edizione. Ci riferiamo a Dana Saber, eliminata quasi subito, Milena Miconi e Andrea Maestrelli. A portare parecchio scompiglio anche Davide Donadei, ex volto di Uomini e Donne e, attrice del piccolo schermo. E proprio quest’ultima,aver palesato un certo interesse nei confronti diDal, non ricambiato, ha deciso di voltare pagina. Nel farlo, ha intuito un certo feeling con unconcorrente del game show di Canale 5: Antonino Spinalbese. L’hair stylist ha fatto ritorno in Casauna breve assenza, e la Vippona ha ammesso di non esserne rimasta indifferente. QUI, il daytime in cui la concorrente ha ammesso il suo interesse. Nel frattempo, ...