GF Vip 7 | bullismo o fanatismo? | Le pillole de La Velenosa

Leggi su nonsolo.tv

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Negli ultimi anni quando va in onda il GF Vip si creano tanti fandom diversi. Ci sono persone che seguono davvero H24 quello che accade ai loro beniamini nella casa, registrando tutto in modo da avere sempre un video come prova di quello che dicono. Su Twitter in particolar modo, se si consulta l’hashtag del GF Vip si può vedere una vera e propria guerra tra fandom. Ma questi fandom fanno davvero bene ai concorrenti o sono più un danno? Mi spiego meglio. Mai come quest’anno si grida alper qualsiasi parola fuori posto da parte dei vipponi. Escludendo il caso Bellavia del quale davvero si può parlare di, per il resto trovo tutto davvero esagerato. È vero dentro la casa alcuni concorrenti sono presi di mira più di altri. Quest’anno infatti mi sono ritrovata molto ad empatizzare con Nikita, proprio per gli attacchi secondo me eccessivi ...