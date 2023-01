Germanà | l’ultimo poliziotto che interrogò Messina Denaro | “Scampai a un suo attentato nel 1992 Solo la figlia potrebbe farlo parlare”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Calogero, ex questore di Piacenza e collaboratore di Paolo Borsellino alla fine degli anni ’80, è ilche per ultimoMatteodopo l’omicidio di Vincenzo Luppino, esponente della Dc nel Comitato di gestione della Usl, assassinato a colpi di lupara a Castelvetrano nel 1987. Per quella convocazione, allora capo della Squadra Mobile di Trapani, subì unrocambolesco eseguito da, da Leoluca Bagarella e da Giuseppe Graviano, su preciso ordine di Totò Riina. Ospite di Uno, nessuno, 100Milan, su Radio24, l’ex questore catanese, oggi in pensione, descrive minuziosamente l’da lui subito il 14 settembree tratteggia un ...