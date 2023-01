Genoa | la società rischia due punti di penalizzazione | il motivo

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Ilsta viaggiando a vele spiegate in Serie B dopo il cambio in panchina con l’arrivo di Gilardino, ora però potrebbe perdere dueIlsta viaggiando a vele spiegate in Serie B dopo il cambio in panchina con l’arrivo di Gilardino, ora però potrebbe perdere due. La, infatti, non avrebbe rispettato il pagamento delle tasse con scadenza al 16 dicembre ed ecco che potrebbere anche duedi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.