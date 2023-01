Generatori autorigeneranti

Leggi su butac

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Dopo l’articolo sulla batteria che non necessita ricariche realizzata in Zimbabwe, ci avete inviato svariate segnalazioni su qualcosa di molto simile ma prodotto (o meglio inventato) in Italia. Scriveva Monia Sangermano nel 2021 su StrettoWeb: Da Sant’Eufemia d’Aspromonte l’invenzione che genera corrente elettrica: intervista a Giuseppe Condello Non cambia la firma dell’autrice ma cambia il titolo su MeteoWeb, sempre nel 2021: Dalla Calabria l’invenzione che riscrive le regole della fisica e permette di produrre energia elettrica Esiste anche una pagina Gacebook, che si chiama Generatore di corrente autosufficiente, pagina con numero di like decisamente limitato e senza particolari collegamenti esterni. A gestire il tutto il geometra Giuseppe Condello, che insieme a un amico durante la pandemia avrebbe realizzato questo generatore. Raccontava Condello nel 2021: …ci siamo dedicati ...