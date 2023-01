Gemma Galgani età | quanti anni ha Gemma di Uomini e Donne?

Il Fatto Quotidiano

La bionda opinionista coglierà l'occasione per stuzzicare. Anticipazioni puntata venerdì 20 gennaio: gag esilarante di Tina Cipollari Le anticipazioni di Uomini e Donne svelano che oggi ...Nella puntata di Uomini e Donne del 19 gennaio , Maria De Filippi ha ordinato alla produzione di mandare in onda un video che riprende una conversazione trae Alessandro avvenuta alla fine della puntata precedente. Al termine del filmato, i due sono stati chiamati a mettersi al centro dello studio per un confronto, per mettere in chiaro i ... Uomini e Donne, Gemma Galgani rivela: “Volevo farmi suora, ero pronta a prendere i voti Isabella Ricci, ex dama del Trono Over di Uomini e Donne, vive a Dubai con Fabio Mantovani, in una casa lussuosa e accogliente, dotata di un panorama ...Gemma Galgani ha insistito per continuare a frequentare il giovane ristoratore Alessandro, che però non sembra provare affinità per lei.