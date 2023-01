Gelo e neve sull' Italia L' inverno è tornato

Leggi su agi

(Di venerdì 20 gennaio 2023) AGI - "Godiamoci un po' d'!". Carlo Cacciamani, direttore nazionale dell'Agenzia nazionale di Meteorologia, si "stupisce che le persone si stupiscano" del maltempo di questi giorni. "A gennaio - ricorda, conversando con l'AGI - in genere, nevica, non soloe zone alpine e appenniniche ma anche pianeggianti. È chiaro che è in corso un cambiamento climatico e l'effetto è che nevica di meno, ma abbiamo vissuto due anni di siccità e adesso il fatto che qualche giorno nevichi o piova non deve destare stupore". Èl', insomma, così come deve essere nel primo mese dell'anno, e come resterà nei prossimi giorni: la Campania è nella morsa delcon il Vesuvio imbiancato così come l'Irpinia, i Monti nel Vallo di Diano e i Lattari. E se qualcuno pensava che le "catene a bordo" fossero ...