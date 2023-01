Gb | premier Sunak multato | senza cinture in auto

(Di venerdì 20 gennaio 2023) (Adnkronos) – Il primo ministro britannico, Rishi, è statoper non aver indossato ledi sicurezza in macchina. Lo riportano i media locali, riferendo che la polizia non ha fatto sconti al capo del governo dopo che quest’ultimo è apparso in un video su Instagrammentre era seduto sui sedili posteriori di un’in movimento.in precedenza si era scusato per il “piccolo errore di giudizio” mentre giovedì effettuava una serie di visite nel Lancashire. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

