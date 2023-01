Gazzetta bacchetta Spalletti | “Folclore nocivo | ad uso dei tifosi”

(Di venerdì 20 gennaio 2023)dello SportLucianoper il gesto di voler salutare Max Allegri dopo Napoli-Juve: ““. Ancora una volta c’è chie difende Allegri. Già all’indomani della sfida Napoli-Juve, Tony Damascelli aveva definitoda retrocessione. Per quale motivo? Perché voleva salutare l’allenatore della Juve. Cheabbia leggermente esagerato lo hanno scritto praticamente tutti, ma nessuno dell’informazione mainstream ha messo in evidenza il gesto di Allegri. L’allenatore della Juventus, nonostantefosse ad un metro da lui, stava prendendo la via degli spogliatoi senza nemmeno salutare. Sarà stato il nervosismo del momento, ma Allegri non ha rivolto ...

CalcioNapoli24

'Se cambi tutti i tuoi giocatori di movimento è logico che il gioco non può fluire con lamagica'. 'Ora bisognerà vedere come il Napoli supererà la serata'. Ci Napoli 17/01/2023 - ......Rosella Sensi prende le parti del francese eMourinho in un post su Instagram dopo le ... Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La... Gazzetta bacchetta il Milan: non si sprecano gare così se si vogliono ... La Gazzetta dello Sport ha commentato la gara tra Napoli e Cremonese di Coppa Italia: "Finisce sotto il diluvio e ai rigori il Napoli affoga. Grandi applausi alla Cremonese e a Ballardini che hanno on ...L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” ha commentato la gara tra Napoli e Cremonese di Coppa Italia. Gazzetta- Il Napoli affoga sotto il diluvio, Spalletti è un maestro ma non un mago. “Finis ...