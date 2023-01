Gazzetta – Arsenal | preso Kiwior dallo Spezia e ufficializzato Trossard

(Di venerdì 20 gennaio 2023) 2023-01-20 17:56:37 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia della: Contratto di 5 anni e mezzo per il difensore polacco che è atteso a Londra in quest ore per le visite mediche. Gunners scatenati: ufficiale l’acquisto dida Brighton Dal nostro corrispondente Davide Chinellato 20 gennaio– Londraall’. Dalla Serie A alla capolista della Premier League. È la strada che sta per prende Jakub, 22enne centrale difensivo polacco che i Gunners hanno scelto come loro secondo rinforzo sul mercato di gennaio, dopo averper l’attacco Leandrodal Brighton (già): accordo con lotrovato sulla base di 22,8 milioni di euro, al giocatore un contratto ...

La Gazzetta dello Sport

Kiwior ha conquistato l'anche nelle 4 partite giocate in Qatar con la Polonia, dove il 22enne ha dimostrato di avere tanto potenziale. Ai Gunners partirà dietro William Saliba e Gabriel, una ...Sondaggio anche del Borussia Dortmund, mentre sono più defilatee West Ham. La goccia che ... Dalle liti con De Zerbi alle valigie: perso Mudryk, per 31 milioni l'Arsenal si consola con Trossard Contratto di 5 anni e mezzo per il difensore polacco che è atteso a Londra in quest ore per le visite mediche. Gunners scatenati: ufficiale l'acquisto di Trossard da Brighton ...