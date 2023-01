Gaspard Ulliel commemorato a un anno dalla morte

(Di venerdì 20 gennaio 2023) A un, la regista Emily Atef rende omaggio all'attore e modello francese, scomparso il 19 gennaio 2022 dopo un incidente sugli sci. La regista Emily Atef e la produttrice Xénia Maingot hreso omaggio all'attore francesenel primo anniversario della suadurante la proiezione a Londra di More Than Ever, ultimo lungometraggio a cui ha lavorato l'attore prima di morire. Il dramma vede Vicky Krieps nei panni di una donna che si ritira nei fiordi norvegesi mentre fa i conti con una pericolosa malattia respiratoria.ha recitato nel ruolo del suo devoto marito che fatica a venire a patti con la sua decisione....

Scioccante anche la morte di, giovane astro nascente del cinema internazionale. L'attore di Moon Knight , serie Marvel su Disney+, è infatti deceduto dopo un incidente sulle Alpi ... Gaspard Ulliel, il ricordo dell'attore francese nel primo anniversario della scomparsa Ad un anno dalla scomparsa di Gaspard Ulliel, l'attore francese è stato ricordato alla proiezione londinese di More Than Ever.