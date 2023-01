(Di venerdì 20 gennaio 2023) Il prezzo del gas si conferma in crescita, dopo il crollo dell'ultimo periodo per effetto di temperature più miti della media stagionale. L'aria fredda che attraversa in questi giorni l'pa...

Agenzia ANSA

Il prezzo delsi conferma in crescita, dopo il crollo dell'ultimo periodo per effetto di temperature più miti della media stagionale. L'aria fredda che attraversa in questi giorni l'Europa spinge i Ttf ad ...... negli ultimi giorni, l'ondata disiberiano vi ha fatto venire i brividi. Ieri il Ttf indice di riferimento perle quotazioni delnelle borse europee - ha sfondata la quota psicologica dei ... Gas: freddo spinge prezzi, ad Amsterdam risale a 64 euro - Economia Il prezzo del gas si conferma in crescita, dopo il crollo dell'ultimo periodo per effetto di temperature più miti della media stagionale. (ANSA) ...La causa sarebbe un errore della compagnia di fornitura. Un grosso disagio per gli inquilini di un appartamento a Cannaregio, proprio in queste giornate di clima rigido ...