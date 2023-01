Agenzia ANSA

Inversione di rotta per il prezzo del. I Ttf a lungo sotto 60 euro, girano in rialzo (+2%) ad Amsterdam, segnando 62 euro al megawattora. Sempre tra le commodity si indebolisce il petrolio con il wti che scende a 80,5 dollari al ...Ieri il Ttf indice di riferimento perle quotazioni delnelle borse europee - ha sfondata la ... "Crescono gli interessi": cosasui conti correnti Gas: cambia rotta, prezzo gira in rialzo a 62 euro - Economia Inversione di rotta per il prezzo del gas. I Ttf a lungo sotto 60 euro, girano in rialzo (+2%) ad Amsterdam, segnando 62 euro al megawattora. (ANSA) ...Annuncio vendita Audi Q2 Q2 30 TDI Admired usata del 2019 a Cortona, Arezzo nella sezione Auto usate di Automoto.it ...