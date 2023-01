Gas | a febbraio crolla la bolletta | quali saranno i nuovi importi

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Se il prezzo all'ingrosso delle materie prime (gas in particolare) continuerà a restare ai livelli attuali le bollette degli italiani nei prossimi mesi potrebbero scendere tra il 20 e il 29%. Riaprite quindi con tranquillità le valvole del riscaldamento se, negli ultimi giorni, l'ondata di freddo siberiano vi ha fatto venire i brividi. Ieri il Ttf indice di riferimento perle quotazioni del gas nelle borse europee - ha sfondata la quota psicologica dei 60 euro al megawattora. Un crollo dell'80% rispetto ai livelli record toccati lo scorso agosto. Il prezzo (che in chiusura galleggiava intorno ai 63 euro), la scorsa estate aveva quintuplicato il valore (321,4 euro). Innescando così un effetto domino sui prezzi del settore energetico che, a cascata, da settembre si sono riversati sulle bollette degli italiani. IN PICCHIATA E ieri, all'ennesima ritracciatura, c'è chi si è lanciato in ...