Futuro di Adopo in bilico | il Cagliari vuole il Toro

(Di venerdì 20 gennaio 2023), un eroe che sognava la gloria! Una settimana fa, Michelha realizzato un gol che ha cambiato la sua vita: una rete che ha portato al Torino una vittoria importante in Coppa Italia e che ha segnato la sua carriera. Una notte da protagonista, come quella vissuta a San Siro, è qualcosa chesognava da tempo e che gli avrebbe dovuto consentire di lanciarsi verso unradioso. Purtroppo, contro lo Spezia, il centrocampista francese è tornato ad accomodarsi in panchina e nemmeno un minuto ha avuto a disposizione. Inoltre, se il Torino dovesse acquistare Ivan Ilic dal Verona, lo spazio a sua disposizione si ridurrebbe ulteriormente. Per questo motivo, la società sta valutando l’ipotesi di una cessione di, magari in prestito, in modo da consentirgli di giocare con maggiore ...

