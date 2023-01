Funicolare di Chiaia | chiesta la nomina di un commissario prefettizio

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSulle vicende delladi, la prima delle quattro presenti nel capoluogo partenopeo a entrare in funzione nel lontano 1889, originariamente progettata con trazione a vapore, chiusa dal 1° ottobre del’anno scorso, quindi da quasi quattro mesi senza che ancora sia stato pubblicato il nuovo bando per i lavori della revisione ventennale, interviene, ancora una volta, Gennaro Capodanno, ingegnere, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, da lustri impegnato a segnalare le vicende e purtroppo le continue disfunzioni che stanno caratterizzando la vita degli impianti a fune che collegano il quartiere Vomero agli altri quartieri della città. “Siamo stufi di questa manfrina e anche del palleggiamento di responsabilità tra la precedente e l’attuale gestione dell’amministrazione ...

