Francia | vietate con effetto immediato tutte le partite dell’Atalanta

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Clamorosa decisione in, dove consono statele. Gli abbonati transalpini di BeIN Sports, infatti, a partire dalla sfida contro la Juventus non potranno assistere alledella Dea, così come riporta L’Equipe. Alla base di questa grottesca decisione c’è lo sponsor del club, Plus 500, nel mirino dei francesi perché offre “servizi di investimento relativi a contratti finanziari rischiosi“, pubblicità che secondo la Direzione generale per concorrenza, consumatori e prevenzione frodi (DGCCRF) sonodal codice dei consumi. Per questo, l’emittente tv è stata diffidata e ha così scelto di non trasmettere gli incontri degli orobici sul suolo francese: “A oggi dobbiamo ...

Tutto si lega a un' ingiunzione in Francia che riguarda Plus 500, società sponsor dell'Atalanta. Queste pubblicità sono vietate dal codice del consumo, ha osservato la DGCCRF (Direzione Generale per concorrenza, consumatori e prevenzione frodi). Azioni analoghe sono state condotte dal collettivo in Belgio, Francia e Germania, con obbiettivi come la BMW e la Toyota, all'insegna dello slogan #BanFossilAds.