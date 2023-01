Francesco Sarcina vieta a Clizia Incorvaia di pubblicare le foto della figlia Nina | è giusto mostrare i bambini sui social?

Notizie.it

Alle critiche di questo tipo ha replicato la stessa Clizia, che ha sottolineato come questa decisione sia stata presa di comune accordo insieme al padre della bambina,: 'Lei la vive ...... avuta dall'ex marito. La compagna 42enne di Paolo Ciavarro , 31 anni, con cui ha messo al mondo Gabriele il 19 febbraio 2022, porta la figlia di 7 anni alla sfilata di Monnalisa a ... Clizia Incorvaia mostra la figlia a metà: polemiche sui social Il viso della ragazzina, insomma, non viene mai mostrato per intero. Perché C’è chi dice che dietro questa decisione ci sia Francesco Sarcina, ex marito dell’influencer. Ma è vero A quanto pare sì!Una bellissima esperienza tra mamma e figlia e un paio di foto postate su Instagram, poi la critica che a lei non è scesa giù ...