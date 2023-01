Fosca Innocenti | anticipazioni terza puntata | trama episodi di venerdì 27 gennaio 2023

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 20 gennaio 2023)ritorna la prossima settimana con una nuova, nuovi colpi di scena e tante novità imperdibili.27, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la(sono 4 in totale) della serie tv2, con protagonista la bellissima e bravissima Vanessa Incontrada e Francesco Arca. Una serie avvincente, che sta pian piano entrando nell’immaginario collettivo del pubblico italiano che, dopo ladi questa sera, non vede l’ora di sapere cosa ci riservano leper la prossima, la, che andrà in onda proprioprossimo, 27...